Песков назвал плохой ситуацию с контролем над вооружениями

По словам пресс-секретаря президента, Москва готова к диалогу по этому вопросу и считает его жизненно необходимым

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ситуация в области контроля над вооружениями плохая и нуждается в срочных переговорах, но потенциала для них нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям", который был опубликован в субботу в Telegram-канале издания.

"В целом ситуация в области контроля над вооружениями, стратбезопасности скорее плохая, чем хорошая. Она нуждается в срочных переговорах, переговорах, действительно, наверное, двусторонних, российско-американских, и в более расширенном формате. Но для того, чтобы вести эти переговоры, нужно иметь потенциал для них. Пока отношения с Вашингтоном настолько плохи и находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва готова к такому диалогу и считает его жизненно необходимым, он в интересах России и США и всех других стран. При этом сейчас между Москвой и Вашингтоном нет вообще никаких контактов по контролю над вооружениями, подтвердил пресс-секретарь.

По словам представителя Кремля, обсуждать с США вопрос о стратегической безопасности невозможно без участия таких стран, как Великобритания и Франция, так как они тоже обладают ядерным оружием. "Мы должны учитывать их позицию, они должны быть вовлечены в будущие договоренности", - обратил внимание Песков.