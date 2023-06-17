Песков назвал неприемлемыми для России идеи по урегулированию, не учитывающие ее позицию

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что позиция РФ абсолютно ясна и полностью соответствует международному праву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Россия приветствует любые инициативы по урегулированию на Украине, но не приемлет положения, которые не соотносятся с позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

"Мы готовы <...> рассматривать все инициативы. И мы высоко ценим попытки любых стран или групп стран внести свою толику в дело урегулирования конфликта на Украине. Мы считаем, что все они заслуживают внимания. Насколько они реализуемы - это другой вопрос", - заметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что позиция РФ абсолютно ясна и полностью соответствует международному праву. "Мы будем отстаивать нашу позицию. Поэтому те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируют с нашей позицией, конечно, будут для нас неприемлемы", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Несмотря на это, продолжил он, РФ готова к диалогу - в отличие от Украины. Песков обратил внимание, что во время состоявшегося накануне визита в Киев африканская делегация, судя по всему, "не была встречена достаточно конструктивно", а со стороны президента Украины Владимира Зеленского звучали "достаточно безапелляционные заявления". "Кроме того, давайте не забывать, что украинцы сами себе законодательно запретили говорить с русскими. О каких попытках [договориться] здесь может идти речь?" - добавил представитель Кремля.