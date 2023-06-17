17 июня, 18:15

Песков сообщил, что лидеры стран Африки и Путин готовы дальше продолжать диалог

Лидеры стран Африки и Путин готовы дальше продолжать диалог - Песков.

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