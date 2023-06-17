17 июня, 18:31,
обновлено 17 июня, 18:43
Военная операция на Украине

Лавров сообщил, что инициатива африканской делегации пока не зафиксирована на бумаге

Президент ЮАР Сирил Рамапоса ранее назвал 10 пунктов, создающих, по мнению миссии, основу для урегулирования украинского кризиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Инициатива миссии стран Африки по урегулированию на Украине пока не зафиксирована на бумаге. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки.

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"Их инициатива, она, в принципе, на бумаге не была сформулирована, президент [ЮАР Сирил] Рамапоса насчитал 10 пунктов, которые смогли зафиксировать", - сказал министр. "Они подчеркивают, что эта инициатива не конкурирует ни с какими другими", - отметил Лавров.

Ранее Рамапоса в ходе переговоров миротворческой миссии стран Африки с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге назвал 10 пунктов, создающих, по мнению миссии, основу для урегулирования украинского кризиса. В их числе - урегулирование конфликта мирным путем, начало переговоров и деэскалации, обеспечение бесперебойных поставок зерновых и удобрений, гуманитарную поддержку пострадавшим, гарантии безопасности, обмен пленными, послевоенное восстановление. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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