Лавров сообщил, что инициатива африканской делегации пока не зафиксирована на бумаге

Президент ЮАР Сирил Рамапоса ранее назвал 10 пунктов, создающих, по мнению миссии, основу для урегулирования украинского кризиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Инициатива миссии стран Африки по урегулированию на Украине пока не зафиксирована на бумаге. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки.

"Их инициатива, она, в принципе, на бумаге не была сформулирована, президент [ЮАР Сирил] Рамапоса насчитал 10 пунктов, которые смогли зафиксировать", - сказал министр. "Они подчеркивают, что эта инициатива не конкурирует ни с какими другими", - отметил Лавров.

Ранее Рамапоса в ходе переговоров миротворческой миссии стран Африки с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге назвал 10 пунктов, создающих, по мнению миссии, основу для урегулирования украинского кризиса. В их числе - урегулирование конфликта мирным путем, начало переговоров и деэскалации, обеспечение бесперебойных поставок зерновых и удобрений, гуманитарную поддержку пострадавшим, гарантии безопасности, обмен пленными, послевоенное восстановление.