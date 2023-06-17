Мирный план и вывоз детей с Украины. Темы встречи Путина с лидерами стран Африки

Россия готова рассмотреть любые предложения стран Африки по урегулированию на Украине, заявил президент России Владимир Путин, принимая в Константиновском дворце в Стрельне представителей семи африканских государств, приехавших представить свою мирную инициативу по Украине. Накануне африканская делегация обсуждала ее в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в начале переговоров в Петербурге назвал 10 основных пунктов их мирной инициативы, в числе которых деэскалация конфликта с обеих сторон, дипломатические переговоры и другое. В ответ на некоторые из этих пунктов Путин указал, что Украина сама вышла из переговоров с РФ, хотя в Стамбуле было парафировано мирное соглашение, которое президент даже продемонстрировал, указав, что оно содержало положение о нейтралитете и гарантиях безопасности. Кроме того, Россия, по его словам, имела право признать независимость ДНР и ЛНР по Уставу ООН.

Всего переговоры продлились более трех часов, после завершения их прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

ТАСС собрал главное из беседы Путина с африканскими лидерами.

Сбалансированное отношение Африки

В состав миссии Африки входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас также председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль и президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

В начале переговоров Путин подчеркнул, что всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики. "Последовательно выступаем за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки и основным региональным объединением - Африканским союзом - на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия открыта к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон. Президент заявил, что РФ ценит сбалансированное отношение африканских стран к ситуации на Украине и их стремление урегулировать кризис.

10 пунктов мирного плана

"Мы приехали, чтобы выслушать вас и через вас услышать голос российского народа. Мы хотели бы побудить вас вступить в переговоры с Украиной для того, чтобы положить конец этой сложной проблеме", - отметил президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани.

Президент Сенегала Маки Саль подчеркнул, что Африка желает мира между Россией и Украиной, который возможен на основе диалога и компромисса.

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что настало время завершить конфликт на Украине. Отметив, что Африка хочет стать посредником в поиске мира, он представил план, который концентрируется на 10 основных пунктах для его достижения. В их числе - выслушать позиции стран; начать как можно скорее дипломатические переговоры; приступить к деэскалации конфликта с обеих сторон; обеспечить суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН; добиться гарантий безопасности для всех стран; обеспечить движения зерновых и удобрений обеими странами; гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны; урегулирование вопроса относительно обмена военнопленных и возвращения детей; послевоенное восстановление и помощь пострадавшим в результате войны; более тесное взаимодействие со странами Африки.

Право России признать Донбасс

Президент РФ отреагировал на представленные пункты мирного африканского плана, дав разъяснения позиции РФ по некоторым из них.

Он напомнил, что Россия поддержала людей в Донбассе после "кровавого госпереворота" на Украине и долгое время стремилась урегулировать ситуацию мирно. "Именно киевский режим, развязал эту войну в 2014 году, а мы в соответствии с 51-й статьей Устава ООН имели право оказать им помощь (народу Донбасса - прим. ТАСС), ссылаясь на пункт о самообороне", - подчеркнул Путин.

О парафированном документе с Киевом

Российская сторона никогда не отказывалась вести переговоры по Украине, указал президент РФ. Именно Украина объявила о своем нежелании, что было закреплено декретом президента страны Владимира Зеленского.

Путин также напомнил, что украинские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода российских войск от Киева Украина выбросила его на "свалку истории". Президент показал африканским лидерам сам этот документ, который включал 18 статей и приложения. В нем были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. "Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Все прописано - до единиц боевой техники и до личного состава", - раскрыл подробности Путин.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что африканским лидерам было интересно узнать о проекте договора по Украине.

Вывоз детей с Украины

Российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине и никогда не были против их воссоединения с семьями, подчеркнул глава российского государства.

"Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, - вот, что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями", - указал он. Путин добавил, что власти России "никогда не были против того, чтобы дети воссоединялись со своими семьями, если, конечно, их родственники объявляются".

Обмен пленными

Президент России указал, что Москва взаимодействует с Киевом по обмену военнопленными: "Очень многое делается для этого, и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и другие наши партнеры и друзья. И мы готовы продолжать этот процесс".

Обман вместо зерновой сделки

Путин назвал обманом со стороны Запада то, что продовольствие в рамках зерновой сделки не идет в нуждающиеся страны Африки: "Эти неоколониальные власти европейские, а по сути американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки".

По его словам, в рамках зерновой инициативы уже вывезено около 31,7 млн тонн сельхозпродукции из украинских портов, но только 3,1% из этого объема пошло в развивающиеся страны.

Президент констатировал, что поставки зерна с Украины на мировые рынки не решают проблему голода. "Кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине, он начал складываться задолго до ситуации на Украине. И возник он в результате того, что западные страны, и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции", - напомнил Путин.

Истинные причины

По итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров, который также в ней участвовал, рассказал, что представленная мирная инициатива Африки пока не зафиксирована на бумаге, но африканские лидеры проявили понимание "истинных, глубинных причин происходящего" и сознают, что выходить из этой ситуации необходимо на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин.

"Прежде всего, они [страны Африки] выделяли известные 12 пунктов позиции КНР, которая была представлена пару месяцев назад, и выделяли те части <...>, которые им близки и которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН <...> уважались и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе", - отметил глава МИД РФ, подчеркнув, что Россия поддерживает такие принципиальные подходы.

Как указал Песков, Путин и представители африканских стран готовы к дальнейшим контактам, хотя не все положения мирной инициативы по Украине коррелируют с позицией РФ.