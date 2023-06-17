17 июня, 18:41
Военная операция на Украине

Лавров: РФ солидарна с КНР, что ЕС надо устранить истинные причины конфликта на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Москва поддерживает оценки Пекина о том, что страны Европы должны сконцентрироваться на устранении глубинных причин текущего конфликта на Украине и выстраивании справедливой и стабильной архитектуры Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки.

"Мы знаем, как китайские коллеги, после того как их специальный представитель посещал несколько стран, в том числе Российскую Федерацию, находясь в Берлине, сказали, что Китай заинтересован в том, чтобы европейские страны обратили свое внимание на корни этого конфликта и сконцентрировались бы на том, чтобы устранить истинные, глубинные причины происходящего, и обеспечили бы справедливую, стабильную архитектуру Европейского союза", - отметил Лавров.

"Это ровно то, чего мы добивались долгие годы, и до госпереворота на Украине, и после госпереворота, когда появилась надежда на реализацию минских договоренностей", - сказал глава дипведомства РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКитайВоенная операция на Украине
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