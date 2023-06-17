Песков заявил, что лидерам Африки было интересно узнать о проекте договора по Украине

По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин также рассказал о предыстории конфликта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Представителям африканских стран было интересно выслушать президента РФ Владимира Путина по вопросу об украинском конфликте, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Им было интересно", - ответил Песков на вопрос, как представители стран Африки отрегировали на показанный Путиным парафированный проект договора с Украиной. "Он [Путин] много им рассказал о предыстории конфликта, о том, когда конфликт конкретно начался. И они с большим интересом выслушали", - добавил Песков.

На встрече с лидерами и представителями миссии африканских стран Путин продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. "Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он", - указал российский лидер, демонстрируя представителям африканской миссии документ.

Путин отметил, что этот проект договоренностей так и называется - "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". "Именно о гарантиях, о которых сказал президент Южно-Африканской Республики [Сирил Рамапоса]. Восемнадцать статей, - продолжил глава российского государства. - Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей, все прописано - до единиц боевой техники и до личного состава".

Как подчеркнул Путин, вслед за отведением в соответствии с договоренностями войск РФ от Киева, "киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории". "Скажем так, аккуратно, постараюсь интеллигентно выражаться", - добавил он. "Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей? Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от ведения переговоров", - подчеркнул российский лидер.

О документе

В частности, в шапке продемонстрированного Путиным документа указано, что это проект по состоянию на 15 апреля 2022 года. Пункт 1 статьи 1 гласит, что "Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в Конституции Украины". В следующем пункте прописано, что государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины как постоянно нейтрального государства, а также обязуются обеспечить соблюдение данного статуса на международном уровне. Украина же "обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить международно-правовому статусу постоянного нейтралитета" (пункт 3а статьи 1).

Перечень стран-гарантов приведен в преамбуле договора, среди них - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Согласно преамбуле, договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины предполагался к подписанию странами-гарантами, включая РФ, а также Украиной. Как значится в тексте, подписанты убеждены, в частности, что закрепление на международно-правовом уровне "постоянного нейтралитета Украины является <...> частью долгосрочной цели поддержания <...> мира и безопасности, в том числе на региональном" уровне.

О переговорном процессе

29 марта 2022 года в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров, по итогам которого глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, содержащие в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения иностранных военных и вооружения, включая ядерное. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены и, по словам Путина, Киев отказался от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.