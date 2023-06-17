17 июня, 19:24,
обновлено 17 июня, 19:37
Военная операция на Украине

Песков заявил, что задача демилитаризации Украины фактически выполнена

Петр Ковалев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Петр Ковалев/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, Киев использует все меньше собственного оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, Киев использует все меньше собственного оружия, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

"Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС). И, как вчера сказал [президент России Владимир] Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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