Песков заявил, что задача демилитаризации Украины фактически выполнена

По словам пресс-секретаря президента РФ, Киев использует все меньше собственного оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, Киев использует все меньше собственного оружия, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

"Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС). И, как вчера сказал [президент России Владимир] Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", - сказал представитель Кремля.