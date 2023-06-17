17 июня, 19:25,
обновлено 17 июня, 19:42
Военная операция на Украине

Песков: действия НАТО во главе с США на Украине обязывают РФ решительнее себя защищать

По словам пресс-секретаря президента, страны альянса под руководством США все больше "влезают" в украинский конфликт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Страны НАТО под руководством США все больше "влезают" в украинский конфликт, это обязывает Россию более решительно обеспечивать безопасность людей на новых территориях и в целом безопасность государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

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"Страны Запада, а именно Североатлантического альянса под руководством того же Вашингтона, все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта, - констатировал представитель Кремля. - Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой. И, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности людей в Донбассе и безопасности РФ". 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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