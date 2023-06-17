Путин и лидеры стран Африки прогулялись на катере до Петергофа

Президент России и представители семи африканских стран по завершении официальной части переговоров продолжили общение в неформальной обстановке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, а также представители семи африканских стран по завершении официальной части переговоров продолжили общение в неформальной обстановке.

Они отправились на катере до Петергофа - дворцово-паркового ансамбля на берегу Финского залива, который был летней парадной резиденцией российских императоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что такая прогулка уже состоялась. "Да. Посетили Петергоф", - сказал он.

Ранее Путин провел с африканской делегацией переговоры, где обсуждались пути урегулирования ситуации на Украине. В состав миссии входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас также председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль и президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Стартовой точкой прогулки стал Константиновский дворец в Стрельне, где и состоялись переговоры. Они проходили в нескольких форматах. Сначала Путин встретил своих визави в фойе, пожал каждому из них руку, а с некоторыми успел по-отдельности обменяться несколькими словами. После этого они в неформальной обстановке побеседовали все вместе. За таким общением лидеры провели около часа. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор был долгим и оживленным.

После этого Путин и представители африканских стран перешли в зал для официальной беседы. Вместе с ними там присутствовали и делегации. Такие переговоры продлились примерно 2,5 часа.