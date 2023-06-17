17 июня, 20:12,
обновлено 17 июня, 20:18
Военная операция на Украине

Песков заявил, что РФ ценит усилия стран, которые хотят помочь урегулированию на Украине

По словам пресс-секретаря президента, страна остается открытой для обсуждения мирных инициатив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. РФ остается открытой для обсуждения мирных инициатив по урегулированию на Украине и высоко ценит усилия стран, которые пытаются способствовать этому, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

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"Россия, об этом неоднократно говорил президент [Владимир] Путин, была, есть и будет оставаться открытой для обсуждения любых инициатив. И мы высоко ценим усилия любых стран, которые пытаются внести свою лепту в урегулирование этого кризиса. Россия готова к этому разговору", - сказал Песков. 

Теги:
УкраинаПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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