Песков заявил о превращении СВО фактически в войну РФ с коллективным Западом

По словам пресс-секретаря президента, специальная военная операция начиналась как обеспечение безопасности Донбасса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специальная военная операция начиналась как обеспечение безопасности Донбасса, а сейчас фактически стала войной с коллективным Западом. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки западного оружия Украине.

"Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима, с тем чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о "санитарном кордоне" - о том, что по мере того как будет повышаться радиус действия вооружений, предоставляемых Украине, будет увеличиваться и буферная зона, "то есть расстояние, на которое нам придется отодвигать украинцев от наших территорий".