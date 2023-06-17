17 июня, 20:33,
обновлено 17 июня, 21:13
Военная операция на Украине

Песков заявил о превращении СВО фактически в войну РФ с коллективным Западом

По словам пресс-секретаря президента, специальная военная операция начиналась как обеспечение безопасности Донбасса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специальная военная операция начиналась как обеспечение безопасности Донбасса, а сейчас фактически стала войной с коллективным Западом. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки западного оружия Украине.

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"Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима, с тем чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о "санитарном кордоне" - о том, что по мере того как будет повышаться радиус действия вооружений, предоставляемых Украине, будет увеличиваться и буферная зона, "то есть расстояние, на которое нам придется отодвигать украинцев от наших территорий". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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