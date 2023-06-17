17 июня, 20:40,
обновлено 17 июня, 21:19

Песков анонсировал тему расширения БРИКС на повестке запланированного на август саммита

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва удовлетворена тем, что больше и больше стран проявляют живой интерес к объединению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Тема расширения БРИКС стоит на повестке саммита объединения, проведение которого запланировано на 22-24 августа в ЮАР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

"Целый ряд стран заявили о своем намерении так или иначе присоединиться к БРИКС. И это, безусловно, такое интересное событие, потому что это говорит о международном авторитете этого интеграционного объединения. Мы ждем, в конце августа состоится саммит БРИКС. И тема расширения как раз будет на повестке дня. Участники БРИКС будут это обсуждать", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, "есть определенные нюансы" относительно того, какой формат для расширения лучше принять, а также стоит ли его принимать.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия удовлетворена тем, что больше и больше стран проявляют живой интерес к БРИКС. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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