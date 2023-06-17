Путин проводит встречу с президентом ЮАР

Сирил Рамапоса приехал в Санкт-Петербург в составе мирной миссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой.

Ранее в субботу у главы российского государства состоялись переговоры с представителями семи африканских стран, в повестке было урегулирование ситуации на Украине. Рамапоса приехал в Санкт-Петербург в составе этой мирной миссии.

При этом в течение субботы у лидеров уже была возможность побеседовать тет-а-тет. Встречая глав делегаций в фойе Константиновского дворца в Стрельне, Путин успел коротко переговорить с некоторыми из них.