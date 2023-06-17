Путин заявил об обсуждении с лидерами Африки основных вопросов украинского кризиса

Президент России поблагодарил главу ЮАР Сирила Рамапосу за визит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с представителями семи африканских государств им удалось обсудить все основные аспекты украинского кризиса.

"Уважаемый господин президент, я прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным прибыть в Россию с этой благородной миссией, которой мы посвятили сегодня несколько часов. Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие - основные, во всяком случае, - аспекты, проблемы, связанные с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию", - сказал он на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Путин предложил ему обсудить двусторонние отношения и взаимодействие в международных организациях, включая БРИКС.

У главы российского государства 17 июня состоялись переговоры с представителями семи африканских стран, в повестке было урегулирование ситуации на Украине. Рамапоса приехал в Санкт-Петербург в составе этой мирной миссии.

Переговоры проходили в нескольких форматах. Сначала Путин встретил своих визави в фойе, пожал каждому из них руку, а с некоторыми успел по отдельности обменяться несколькими словами. После этого они в неформальной обстановке побеседовали все вместе. За таким общением лидеры провели около часа. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор был долгим и оживленным.

После этого Путин и представители африканских стран перешли в зал для официальной беседы. Вместе с ними там присутствовали и делегации. Такие переговоры продлились примерно два с половиной часа. Позже участники встречи вместе прогулялись на катере до Петергофа.