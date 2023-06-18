17 июня, 21:25

Песков заявил об отсутствии конкретных предложений по контактам с Путиным от лидеров ЕС

Пресс-секретарь президента России отметил, что глава государства открыт к диалогу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Кремль слышал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости сохранения контактов с РФ, но конкретных предложений по контактам с президентом России Владимиром Путиным не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

"Мы слышали заявления недавно - и заявления господина Шольца, заявления господина Макрона, - что нужно сохранять каналы общения с РФ, в том числе и на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения", - сказал Песков.

Он подчеркнул: "Президент Путин готов к любым контактам ради дела, ради решения наших проблем. Президент Путин открыт к диалогу". "Но каких-либо конкретных предложений до сих пор не поступало", - заключил представитель Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльШольц, Олаф
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