Путин допустил, что Залужный может быть за границей Украины

Российский лидер добавил, что о местонахождении главнокомандующего ВСУ можно спросить у него самого, "но для этого нужно перейти на иностранный язык"

ТАСС, 18 июня. Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом глава государства заявил в ходе беседы с военкорами, отвечая на вопрос Александра Сладкова. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

"Я знаю. Мне кажется, знаю", - отметил, в частности, президент, отвечая на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, "но для этого нужно перейти на иностранный язык". "Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", - заключил Путин.

В мае в СМИ появлялась информация о тяжелом ранении Залужного. В оборонном ведомстве Украины опровергали эту информацию, однако Залужный долго не появлялся на публике и отказался от участия в заседании комитета НАТО на уровне начальников генштабов "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на Украине.

При этом глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал журналистам, что российские власти получают информацию о состоянии здоровья Залужного, но не хотели бы разглашать что-либо. Позже в СМИ появилось видео с главнокомандующим, записанное 25 мая, а на следующий день в его присутствии в состав ВМС страны ввели новый военный катер.