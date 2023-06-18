18 июня, 08:11
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что Украина не сможет сражаться с армией РФ без поставок западного оружия

По словам врио главы ДНР, у Киева почти не осталось собственного вооружения и средств производства

ДОНЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. Украина может продолжать военные действия только при помощи поставок западного оружия, собственного вооружения и средств производства у нее почти не осталось. Об этом сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic сообщил, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, Киев использует все меньше собственного оружия.

"Я видел опасения и в социальных сетях, что бы это значило - окончание демилитаризации. Имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, это касается техники, производственных мощностей и ремонтных баз, в этой части практически все уничтожено. Единственная возможность Украине продолжать свою агрессию - поставки западной техники, западных боеприпасов. В этой части имелось в виду, что демилитаризация завершена, но это отнюдь не значит, что не нужно проводить денацификацию", - сказал Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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