Пушилин заявил, что Украина не сможет сражаться с армией РФ без поставок западного оружия

По словам врио главы ДНР, у Киева почти не осталось собственного вооружения и средств производства

ДОНЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. Украина может продолжать военные действия только при помощи поставок западного оружия, собственного вооружения и средств производства у нее почти не осталось. Об этом сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic сообщил, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, Киев использует все меньше собственного оружия.

"Я видел опасения и в социальных сетях, что бы это значило - окончание демилитаризации. Имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, это касается техники, производственных мощностей и ремонтных баз, в этой части практически все уничтожено. Единственная возможность Украине продолжать свою агрессию - поставки западной техники, западных боеприпасов. В этой части имелось в виду, что демилитаризация завершена, но это отнюдь не значит, что не нужно проводить денацификацию", - сказал Пушилин.