Песков объяснил большую открытую часть встречи Путина с военкорами важностью поднятых тем

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ, "была и закрытая часть"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Большая часть общения президента России Владимира Путина с военкорами была открыта для СМИ и зрителей, потому что в ходе беседы обсуждались вопросы, важные для всех граждан, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент программы показали в "Вестях недели" на телеканале "Россия-1".

Песков отметил, что это была не первая встреча Путина с военкорами. "Но поскольку речь идет о большом количестве вопросов, которые являются сейчас главными для всех граждан нашей страны, то мы решили сделать большую часть этой встречи в открытом режиме", - сказал он. Представитель Кремля напомнил, что "была и закрытая часть".

Путин 13 июня несколько часов лично общался с военкорами. В беседе приняли участие Семен Пегов, Александр Сладков, Ирина Куксенкова, Дмитрий Стешин, Андрей Руденко, Максим Долгов, Евгений Поддубный, Александр Коц и другие. На этой встрече глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о том, что нет необходимости в новой мобилизации и во введении военного положения на всей территории РФ. Отдельно Путин заявил о том, что Россия в случае продолжения обстрелов ее регионов может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины.

Президент в курсе деятельности военкоров. В числе прочего за последний год они были включены в рабочую группу по вопросам СВО и в наблюдательный совет фонда "Защитники Отечества", военкор Александр Коц в ноябре вошел в обновленный состав Совета по правам человека (СПЧ). Кроме того, Путин отмечал заслуги таких журналистов государственными наградами.