18 июня, 10:02,
обновлено 18 июня, 10:37

Лавров заявил, что решения германских политиков не опираются на логику и интересы страны

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава российского дипломатического ведомства обратил внимание на то, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок "сказала, что ее избиратели страдают, но они обязаны это сделать ради Украины"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решения властей Германии не опираются на логику и интересы страны.

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"Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа" - сказал глава МИД РФ в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя новую стратегию национальной безопасности ФРГ, в которой заявлено, что Россия стала угрозой "номер один". Фрагмент эфира программы журналист Павел Зарубин выложил в воскресенье в своем Telegram-канале.

Лавров также обратил внимание на то, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок "в свое время в ответ на критику политики кабинета Олафа Шольца, которая привела к существенному удорожанию жизни, ухудшению социально-экономического положения граждан, сказала, что ее избиратели страдают, но они обязаны это сделать ради Украины".

"В Берлине постоянно заявляют, что отстаивают на Украине свои европейские ценности, - продолжил министр. - Если Германия считает ценностями, которые сейчас на Украине процветают, возвращение к нацизму, то это весьма печально. Это опасное развитие событий". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияШольц, ОлафБербок, Анналена
© Информационное агентство ТАСС
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