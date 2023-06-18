Путин заявил, что его оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине "в разговорах между собой"

По словам президента РФ, информация к нему "стекает по большому количеству каналов"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине "между собой в разговорах". Фрагмент беседы опубликован в программе "Москва. Кремль. Путин", его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Говоря об источниках информации, глава государства заметил: "Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне".

"Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника - они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много", - заключил Путин. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны "очень большие, больше даже, чем 1 к 10, по сравнению с российской армией".

В целом президент отметил, что информация "стекает по большому количеству каналов", в том числе он сам "время от времени" разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. "Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: "Вот на этом участке проходило то-то и так-то". Я частенько говорю: "Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?" - поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. "Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все", - заключил президент.