"Единая Россия" выдвинула на выборы губернатора Смоленской области врио главы региона

За выдвижение Василия Анохина проголосовали большинство делегатов

ТАСС, 18 июня. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина для участия в выборах главы региона. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина кандидатом на выборах главы региона. Решение приняли на региональной партийной конференции", - говорится в сообщении

Отмечается, что за выдвижение Анохина проголосовали большинство делегатов.

17 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.