"Новые люди" выдвинули Даванкова кандидатом в мэры Москвы

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Московское отделение партии "Новые люди" на конференции в воскресенье единогласно выдвинуло вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом от партии на пост мэра Москвы. Об этом заявил лидер партии Алексей Нечаев.

"Мы сегодня выдвигаем на выборы Владислава Даванкова", - сказал он.

7 июня депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. 8 июня Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.