Володин проведет 64-ю сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России

Мероприятие пройдет в Витебске

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в понедельник проведет заседание 64-й сессии Парламентского собрания в Витебске, сообщает думская пресс-служба.

"В ходе правительственного часа депутаты Парламентского собрания заслушают информацию профильных министров России и Белоруссии на тему "О совместной работе Республики Беларусь и Российской Федерации по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на заседании также рассмотрят проект модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства".

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Витебск накануне. В состав делегации вошли в том числе первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, главы комитетов Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, по делам СНГ Леонид Калашников, а также по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

В воскресенье в Витебске прошла встреча Вячеслава Володина и председателя палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимира Андрейченко.

Предыдущая сессия Парламентского собрания Союзного государства состоялась в декабре 2022 года в Москве.