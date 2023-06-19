В МИД РФ указали на размещение Киевом воинских контингентов вдоль границы с Белоруссией

Имеющихся в этом районе российских и белорусских средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины, подчеркнул директор второго департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства Алексей Полищук

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией и периодически пытается прощупать обороноспособность Союзного государства. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства", - сказал Полищук.

Дипломат напомнил, что в этих условиях с октября 2022 года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск. "Их задача - служить фактором сдерживания от вторжения на территорию Союзного государства и минимизировать риски проникновения диверсионно-разведывательных групп. Исходим из того, что имеющихся в данном районе российских и белорусских средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО, - подчеркнул Полищук. - Надеемся, что киевскому режиму и их западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными".

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.