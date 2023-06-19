В МИД России заявили, что сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет мир на Украине

Одной из причин сложившегося кризиса директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук назвал игнорирование интересов Москвы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Тесное сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет урегулирование кризиса. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"К сожалению, целью Запада является не безопасность Украины, ее использование в качестве инструмента борьбы с Россией. Сегодняшнее тесное сотрудничество киевского режима с НАТО, даже без официального оформления членства в организации, не приближает нас к миру, а отдаляет урегулирование кризиса", - сказал он.

По мнению Полищука, если бы Запад заботился о гарантиях безопасности для Киева, США и НАТО сами настаивали бы на нейтральном и внеблоковом статусе Украины, одной из причин сложившегося кризиса является игнорирование интересов Москвы.

"С 1990-х годов мы противодействовали бездумному продвижению этого агрессивного военного блока к нашим границам, предупреждали, что безопасность одних стран не может быть обеспечена за счет безопасности других. Предлагали множество вариантов урегулирования проблемы, в том числе путем создания единого евроатлантического и евразийского пространства неделимой безопасности", - добавил он.

Представитель российского дипведомства отметил, что последним предложением по урегулированию в этой сфере были проекты договора о гарантиях безопасности с США и НАТО, однако эта инициатива была проигнорирована. "К сожалению, Запад продолжает идти по пути конфронтации, демонтируя существующую систему контроля над вооружениями и разрушая остатки европейской архитектуры безопасности. Членом НАТО стала Финляндия, на подходе Швеция. Идут разговоры о приеме Украины, которой обещали это еще в 2007 году", - заключил Полищук.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.