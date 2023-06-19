МИД РФ: нахождение российского ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени

В текущей геополитической ситуации главными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию мог бы стать отказ Вашингтона и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета РФ и Белоруссии, отметил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Договоренность о нахождении тактического ядерного оружия (ТЯО) РФ на территории Белоруссии не предполагает временных рамок. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Белоруссии, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают, - сказал он. - В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии".

"Разумеется, такому нашему шагу должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе", - указал Полищук.

По словам дипломата, решение разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие "носит во многом вынужденный характер в ответ на агрессивную политику альянса". "При этом учитывалась многолетняя деструктивная практика "совместных ядерных миссий" стран НАТО, - пояснил он. - Открытая поддержка западниками киевского режима и нежелание принимать во внимание законные требования нашей страны в сфере безопасности явились триггером подобного ответного шага Москвы и Минска".

При этом Полищук подчеркнул, что действия РФ "не противоречат имеющимся у нее международно-правовым обязательствам, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия, поскольку контроль над ядерными вооружениями остается за Россией" . "В отличие от американских боеголовок в странах Европы наши специальные боеприпасы будут находиться в непосредственной близости от России, на территории Союзного государства, в рамках которого сформировано единое оборонное пространство", - указал дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.