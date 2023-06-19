Выборы губернатора Красноярского края пройдут в течение трех дней

Голосование назначили на 8, 9 и 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах губернатора Красноярского края пройдет в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

"Голосование на выборах губернатора Красноярского края, а также на всех местных выборных кампаниях пройдет в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября", - сказали в пресс-службе.

В сентябре 2023 года в Красноярском крае также пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по Дивногорскому округу и дополнительные выборы по Назаровскому одномандатному округу в Законодательное Собрание региона. В Красноярске будут выбирать депутатов городского совета.

Выборы губернатора в регионе проводятся раз в пять лет. От разных партий в кандидаты на пост главы края выдвинуты уже четыре человека. От "Единой России" - врио региона Михаил Котюков, от КПРФ - вице-спикер Законодательного собрания края Андрей Новак, от партии "Новые люди" - депутат Законодательного собрания края Денис Терехов и от партии "Родина" - Иван Серебряков.

Михаил Котюков уже подал документы на участие в выборах главы региона в крайизбирком.