Российская разведка зафиксировала присутствие иностранных наемников в зоне ответственности группировки войск "Юг", уточнил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Наемники из более чем 15 стран воюют в рядах Вооруженных сил Украины на луганском направлении в зоне проведения Россией специальной военной операции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российская разведка зафиксировала присутствие иностранных наемников в зоне ответственности группировки войск "Юг" на луганском направлении. "За истекшую неделю в ходе анализа разведданных на купянском, краснолиманском и донецком направлениях на линии боевого соприкосновения выявлены наемники из более чем 15 стран", - сказал он.

Марочко отметил, что больше всего иностранных наемников разведка РФ зафиксировала в подразделениях украинских войск, дислоцированных на донецком и купянском направлениях.