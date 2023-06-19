Кемеровское отделение ЛДПР выдвинуло на выборы губернатора томского депутата Карпова

Путем тайного голосования он получил единогласное одобрение собравшихся делегатов

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Делегаты Кемеровского регионального отделения ЛДПР выдвинули депутата Законодательной думы Томской области Станислава Карпова кандидатом на пост губернатора Кузбасса. Как уточнил ТАСС координатор реготделения Кирилл Правдин, решение было принято Высшим советом партии.

"Станислав Артурович Карпов родом из Кузбасса и был руководителем Кемеровского отделения, депутатом парламента Кузбасса. Решение о выдвижении было принято Высшим советом партии", - сказал Правдин.

В реготделении партии сообщили, что Станислав Карпов был выдвинут кандидатом на пост губернатора Кузбасса и путем тайного голосования получил единогласное одобрение собравшихся на конференции делегатов.

Станислав Карпов избран депутатом Законодательной думы Томской области по партийным спискам в 2021 году, до 2020 года возглавлял фракцию ЛДПР в парламенте Кузбасса. В выборах губернатора Кемеровской области в 2018 году от ЛДПР принимал участие Игорь Украинцев. С результатом 4,99% голосов он занял второе место после губернатора Сергея Цивилева, набравшего 81,29%.

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также в органы местного самоуправления будут проходить три дня с 8 по 10 сентября.