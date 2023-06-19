В МИД РФ сравнили агентурную сеть Украины для диверсий против России с ИГ

CNN ранее привела информацию о том, что Киев создал в РФ сеть агентов для осуществления диверсий, в том числе с использованием беспилотников

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Формирование сети агентов Украины для проведения диверсий на территории России, о которой заявил американский телеканал CNN, ничем не отличается от террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Ранее телекомпания CNN привела информацию, согласно которой Киев создал в РФ сеть агентов для осуществления диверсий, в том числе с использованием беспилотников. "Если сеть, о которой говорит CNN, действительно существует, то она является террористической. Такой же, как группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) и других подобных организаций, с которыми активно борется международное сообщество, - сказал дипломат. - Либо в США забыли о собственном опыте трагедии 11 сентября 2001 года, либо мы являемся свидетелями очередного проявления близорукой политики двойных стандартов".

При этом Полищук подчеркнул, что вопрос о достоверности этих данных следует адресовать представителям тех ведомств, "которые занимаются отражением, предотвращением и расследованием фактов подобных атак".

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая утром. По данным Минобороны РФ, при нападении были задействованы восемь аппаратов, пять из них сбили, остальные три подавили средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения.