19 июня, 06:34
Единый день голосования

Справороссы выдвинули бизнесмена Плотникова кандидатом на пост главы Новосибирской области

Политическая программа Вячеслава Плотникова будет посвящена борьбе с бедностью, помощи незащищенным слоям населения и прочим аспектам программы партии

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Новосибирское отделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" выдвинуло бизнесмена Вячеслава Плотникова кандидатом на выборы губернатора области. Об этом сообщил депутат Госдумы и председатель совета регионального отделения партии Александр Аксененко на пресс-конференции в понедельник.

"Буквально полчаса назад завершилась конференция регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", где единогласным решением [в кандидаты на должность губернатора Новосибирской области] была выдвинута и поддержана мною кандидатура Плотникова Вячеслава Львовича", - сказал Аксененко.

По его словам, политическая программа Плотникова будет посвящена борьбе с бедностью, помощи незащищенным слоям населения и прочим аспектам программы партии. В ней также будут затронуты вопросы реабилитации ветеранов СВО.

Плотников уточнил, что планирует подать документы в избирком в течение недели.

В 2020 году бизнесмен уже принимал участие в выборах в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области от партии "Единая Россия".

Выборы губернатора Новосибирской области состоятся в единый день голосования 10 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Справедливая Россия - За правду"Новосибирская область
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