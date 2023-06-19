Посол РФ заявил, что политика Румынии по отношению к России несамостоятельна

Валерий Кузьмин добавил, что Бухарест "идет в кильватере большого американского авианосца"

БУХАРЕСТ, 19 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Политика, которую проводят румынские власти в отношении России, не является самостоятельной. Об этом заявил посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин в интервью ТАСС.

Румынская внешняя политика на данный момент несамостоятельна. Это факт", - сказал он. "Румыния ориентируется на Вашингтон, особо подчеркивая свое стратегическое партнерство с США и пытаясь занять в этом партнерстве позицию доверенного представителя гегемона в Черноморском регионе", - заявил посол РФ. "Мы видим активность Румынии по укреплению восточного фланга НАТО. Именно в Румынии появилась первая военная база с комплексом ПРО США. Таким образом, Румыния идет в кильватере большого американского авианосца", - добавил он.

"Недружественная, а в последние годы откровенно враждебная политика НАТО и США по отношению к России воспринимается в Румынии совершенно некритично, без учета того, как это может сказаться на двусторонних отношениях", - сказал Кузьмин. "Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Румынией от 2003 года фактически превратился в декларацию о добрых намерениях. Межгосударственные отношения находятся на уровне, близком к нулю", - сказал дипломат.

"Но Россия и Румыния не могут изменить свое географическое положение, поэтому нужно исходить из неких постоянных величин", - отметил Кузьмин. "Россия считает, что взаимные отношения можно восстановить на этой основе. Но для этого нужно, чтобы так думали и руководители Румынии", - заключил он.