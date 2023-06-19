Посол РФ заявил, что в Румынии действительно существует русофобия

По словам Валерия Кузьмина, в стране нет сил, способных бороться за историческую правду в российско-румынских отношениях

БУХАРЕСТ, 19 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Русофобия в Румынии действительно существует, и на данный момент в стране нет сил, способных бороться за историческую правду в российско-румынских отношениях. Об этом заявил посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин в интервью ТАСС.

"Русофобия действительно существует в Румынии, и у нее есть вполне конкретные геополитические корни", - сказал он. В XVIII-XIX веках Россия стремилась к теплым морям, чтобы обеспечить беспрепятственный проход торговых судов на мировые рынки, напомнил дипломат. Российские и румынские интересы совпадали или были близки, поскольку Россия, воюя с Османской империей, расчищала путь и к будущей независимости Румынии, добавил он.

"Управлявший Дунайскими княжествами граф Павел Киселев, именем которого назван бульвар, где и сегодня находится посольство РФ, тогда проводил реформы, которые вряд ли были возможны в самой России, потому что шли намного дальше, чем позволяло самодержавие", - отметил Кузьмин.

"Однако после Крымской войны румынская элита сделала выбор в пользу Франции Наполеона III, которая вела себя по отношению к России как геополитический соперник", - сказал посол. "Но главное - Россия никогда не приходила на румынскую землю как завоеватель, никогда не совершала военных преступлений, безумных зверств, подобных тем, которые румынские войска учинили на территории Советского Союза. Вспомнить только массовую резню евреев в Одессе, за которую несет ответственность режим [Иона] Антонеску", - подчеркнул дипломат.

"И все же добрые традиции симпатии, дружбы, духовного родства на основе православия существовали и существуют, - заявил посол. - Сейчас они искажены недавними геополитическими наслоениями, и, к сожалению, я пока не вижу в Румынии сил, которые отважились бы поднять голос за восстановление исторической правды в наших отношениях".