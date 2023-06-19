Посол РФ: многие румыны оценивают важность отношений с РФ реалистичнее властей

По словам Валерия Кузьмина, "в румынской политической элите существует довольно широкий проатлантический и проевропейский консенсус"

БУХАРЕСТ, 19 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Многие румыны оценивают важность добрососедских отношений с Россией гораздо более реалистично, чем румынские власти. Об этом заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин в интервью ТАСС.

"В румынской политической элите существует довольно широкий проатлантический и проевропейский консенсус", - констатировал дипломат. "Но если политическое руководство занимает по отношению к России однозначно недружественную позицию, то в обществе существуют и другие мнения, - сказал он. - Румыны, которые занимаются бизнесом, следят за политикой или интересуются культурной жизнью, оценивают важность нормальных добрососедских отношений с Россией гораздо более реалистично".

Российский посол выразил сожаление, что этот прагматизм очень слабо проявляется на политическом уровне. "Лишь отдельные депутаты способны поднять голос в парламенте, - отметил он. - А когда они начинают говорить о национальных интересах, то их начинают "кошмарить" - обвинять в том, что они "агенты Кремля".

По словам Кузьмина, есть и исключение. "На последних выборах в парламент неожиданно удалось пройти националистическому Альянсу за объединение румын. В то время, как в политических кругах Румынии уже открыто говорили о необходимости подчиняться воле нового неоколониального гегемона - США, эта партия во весь голос начала говорить о национальных интересах, хотя и в весьма своеобразном "румыноунионистском", как его часто называют, ключе", - указал он.

"Таким образом, вопрос о том, могут ли реалистичные настроения в румынском обществе повлиять на межгосударственные отношения, остается открытым", - заключил посол.