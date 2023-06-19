Володин подчеркнул важность создания единой транспортной системы России и Белоруссии

По словам спикера Госдумы, это особенно актуально сегодня, когда Запад пытается изолировать обе страны

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Вопрос объединения транспортной системы России и Белоруссии приобретает особую актуальность и важность сегодня, когда страны Запада предпринимают попытки изолировать обе страны. Такое мнение высказал председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале сессии собрания в понедельник.

"Вопрос, который мы будем с вами сегодня обсуждать, касается создания объединенной транспортной системы. Это предусмотрено договором Союзного государства. Особую значимость этот вопрос приобретает из-за предпринимаемых попыток Запада изолировать Россию и Белоруссию от внешних рынков сбыта и транспортного сообщения с другими странами", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что сессия Парламентского собрания проходит в Витебской области, "которая в силу своего географического положения играет роль важного транспортного узла". Кроме того, напомнил Володин, перед парламентариями выступят министры транспорта обеих стран. "Мы благодарны им за то, что они нашли возможность принять участие в заседании Парламентского собрания. Думаю, что это позволит нам выработать предложения, которые лягут в основу уже принимаемых в будущем законодательных решений в рамках гармонизации и подготовки модельных законов", - отметил Володин, подчеркнув, что именно этим и "должен заниматься парламент Союзного государства".