Лавров заявил, что Запад ставит цель расшатать внутриполитическую стабильность в России

По словам главы МИД РФ, формы западного вмешательства могут быть самые разнообразные, "включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Западные страны откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в России в контексте предстоящих в 2024 году президентских выборов. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций. Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя шесть лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года", - сказал министр.

Как подчеркнул Лавров, коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами ведет против России необъявленную гибридную войну. "В качестве инструмента используется киевский режим, нацистов на Украине снабжают современным оружием, боеприпасами, отправляют туда инструкторов, наемников. Свои цели враги объявляют открыто - разбить российскую армию на поле боя, подорвать наш политический, экономический суверенитет, отодвинуть Россию на задворки мировой политики", - добавил он.

"Эта линия вписывается и в общие усилия Вашингтона и Брюсселя по поддержанию глобального доминирования, пытаются наказать всех, кто проводит самостоятельную внешнюю политику и отвергает пресловутый порядок, основанный на правилах. Американцы не скрывают намерения сделать все возможное и для сдерживания Китая", - отметил глава МИД РФ.