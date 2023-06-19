Ивановский губернатор подал документы на участие в выборах главы региона

Они состоятся 10 сентября

ТАСС, 19 июня. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подал в понедельник документы в избирком на участие в выборах главы региона, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Сегодня Станислав Воскресенский подал документы на выдвижение в кандидаты на должность губернатора Ивановской области", - сказали в пресс-службе, добавив, что документы избирательной комиссией зарегистрированы.

Ивановское региональное отделение "Единой России" на прошедшей 14 июня конференции выдвинуло действующего губернатора кандидатом от партии на выборах главы региона. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Воскресенского участвовать в избирательной кампании.

Депутаты Ивановской областной думы 8 июня приняли постановление о проведении выборов в единый день голосования 10 сентября. По данным избирательной комиссии области, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жители региона будут выбирать 30 депутатов областного парламента восьмого созыва, а также губернатора.

Воскресенский был назначен врио губернатора Ивановской области 10 октября 2017 года. 9 сентября 2018 года он победил на выборах главы региона (баллотировался от партии "Единая Россия"). Действующему губернатору 46 лет.