Лавров заявил, что большое евразийское партнерство стало флагманским проектом России

Как заявил глава МИД РФ, практические шаги на этом направлении уже делаются

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Поддержку концепции Большого евразийского партнерства можно назвать флагманским внешнеполитическим проектом России, практические шаги на этом направлении уже делаются. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Наш флагманский внешнеполитический проект - поддержка концепции Большого евразийского партнерства. Речь идет о содействии объективному процессу формирования широкого интеграционного контура, открытого для всех государств и объединений нашего огромного континента. Практические шаги уже делаются", - указал министр.

Среди конкретных шагов по реализации этой концепции он выделил сопряжение планов развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайского проекта "Один пояс - один путь", расширение взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с подключением наблюдателей и партнеров, укрепление стратегического партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также налаживание рабочих контактов между исполнительными структурами ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.

"Конечным результатом нам видится обеспечение взаимовыгодной инфраструктурой связанности, создание общеконтинентальной архитектуры мира, развития и сотрудничества Большой Евразии", - добавил Лавров.