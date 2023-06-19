19 июня, 08:42

В СВР считают, что Киев мог продолжить работу над созданием "грязной ядерной бомбы"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Киев, согласно последней информации, мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы". Об этом в понедельник заявили ТАСС в пресс-бюро СВР.

"Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием "грязной ядерной бомбы" - начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории", - заявили в СВР. 

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