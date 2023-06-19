Лавров заявил о поддержке Россией соотечественников, решивших переехать в РФ

Глава внешнеполитического ведомства назвал приоритетом отстаивание интересов российских граждан и соотечественников за рубежом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Все российские органы госвласти продолжат поддерживать соотечественников, которые приняли решение переселиться в Россию. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Наше министерство, все органы государственной власти в руслах сформулированных в концепции задач продолжат содействовать консолидации соотечественников, оказывать им поддержку в защите прав и законных интересов и по мере необходимости поощрять добровольное переселение в Российскую Федерацию тех из них, кто примет такое решение", - сказал Лавров.

Также министр отметил, что отстаивание интересов российских граждан и соотечественников за рубежом является приоритетом. "Значение работы на этом направлении значительно возрастает из-за беспрецедентного всплеска русофобии на Западе", - добавил глава дипведомства.