Лавров: очередь желающих вступить в БРИКС и ШОС указывает на возрастающую роль структур

По словам главы МИД РФ, это отвечает интересам России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Очередь государств, желающих присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), указывает на возрастающую роль данных объединений, это отвечает интересам России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Длинная очередь для вступления, прежде всего в БРИКС, но также и в ШОС, ясно указывает на возрастающую роль этих структур, что полностью отвечает нашим интересам. Будем помогать единомышленникам раскрывать созидательный потенциал", - сказал глава российской дипломатии.

Лавров отметил, что Россия намерена и далее "наращивать взаимодействие в рамках таких многосторонних объединений нового типа, как ШОС и БРИКС, чья привлекательность особенно важна для государств мирового большинства, которые, как и Россия, подвергаются дискриминационным мерам со стороны Запада". "Имеем в виду по максимуму задействовать потенциал Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ", - добавил глава МИД РФ.