19 июня, 09:24,
обновлено 19 июня, 09:57
Единый день голосования

Экс-главу кабмина ДНР Хоценко выдвинули на пост губернатора Омской области

Евгений Софийчук/ ТАСС
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко
© Евгений Софийчук/ ТАСС

Он является членом партии "Единая Россия"

ОМСК, 19 июня. /ТАСС/. Омское отделение партии "Единая Россия" выдвинуло экс-председателя правительства Донецкой Народной Республики, врио губернатора Омской области Виталия Хоценко кандидатом на пост главы этого региона. Об этом передает корреспондент ТАСС с конференции регионального отделения.

"Принято решение выдвинуть кандидатом на должность губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко", - сказал секретарь омского отделения партии Владимир Бережной.

Хоценко сказал журналистам, что приоритетом в его программе являются простые люди. "О чем они думают, что их заботит, где они лечатся, где учатся, куда их дети ходят заниматься спортом - основные простые приоритеты", - отметил он.

Выборы губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября. 10 июня началось выдвижение кандидатов на этот пост. На настоящий момент документы на участие в выборах подали самовыдвиженец Юрий Александров и депутат Государственной думы от КПРФ Андрей Алехин. ЛДПР выдвинула на этот пост координатора регионального отделения Максима Макаленко, "Справедливая Россия" - первого секретаря областного отделения партии Владимира Казанина. Эти кандидаты пока не подали документы.

29 марта президент России Владимир Путин освободил от должности главы Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Хоценко. Он является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов, финалист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"Омская областьХоценко, Виталий Павлович
© Информационное агентство ТАСС
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