В Кремле нет данных о подготовке в Польше госпереворота по свержению Лукашенко

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва и Минск исполнены решимости противостоять попыткам дестабилизации

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия не располагает конкретными данными о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск исполнены решимости противостоять попыткам дестабилизации. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь каких-то конкретных данных нет. Трудно сказать, о чем именно там идет речь. Но очевидным остается одно - это то, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов, даже врагов", - сказал представитель Кремля, комментируя информацию о возможной подготовке государственного переворота для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко гражданами этой республики в Польше.

"Конечно, среди них есть и те, кто не прочь покуситься на стабильность Белоруссии, Российской Федерации. Естественно, и Белоруссия, и мы, и мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам", - заключил Песков.

В воскресенье британская газета The Sunday Times сообщила, что бывшие сотрудники белорусских спецслужб, покинувших страну после президентских выборов 2020 года, намерены участвовать в вооруженной попытке восстания против Лукашенко. По информации газеты, несколько сотен граждан Белоруссии проходят обучение в центрах подготовки в Познани.