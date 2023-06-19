Песков отметил, что Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать

Представитель Кремля назвал такой диалог важным источником получения информации для российского лидера

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Диалог с военкорами - важный источник получения информации для президента РФ Владимира Путина, глава государства будет продолжать такие контакты, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что состоявшаяся на прошлой неделе беседа с военкорами - не первая у Путина. "Это важный элемент получения президентом информации с мест. Вы знаете, что у него много источников получения информации, один из них - диалог с военкорами. Был весьма и весьма откровенный разговор, большую часть вы видели, была и небольшая закрытая часть. Президент сам высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать", - сказал представитель Кремля.

Путин 13 июня несколько часов лично общался с военкорами. В беседе приняли участие Семен Пегов, Александр Сладков, Ирина Куксенкова, Дмитрий Стешин, Андрей Руденко, Максим Долгов, Евгений Поддубный, Александр Коц и другие. На этой встрече глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о том, что нет необходимости в новой мобилизации и во введении военного положения на всей территории РФ. Отдельно Путин заявил о том, что Россия в случае продолжения обстрелов ее регионов может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины. Прокомментировал глава государства и данные об "исчезновении" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, отметив, что тот может находиться за границей Украины.

Президент в курсе деятельности военкоров. В числе прочего за последний год они были включены в рабочую группу по вопросам СВО и в наблюдательный совет фонда "Защитники Отечества", военкор Александр Коц в ноябре вошел в обновленный состав Совета по правам человека (СПЧ). Кроме того, Путин отмечал заслуги таких журналистов государственными наградами.