19 июня, 09:32,
обновлено 19 июня, 09:38
Военная операция на Украине

Песков считает, что часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

Представитель Кремля отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Предложения африканских стран по урегулированию на Украине содержат идеи, которые вполне могут быть реализованы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться", - сказал он.

В субботу у президента РФ Владимира Путина состоялись переговоры с представителями семи африканских государств, где обсуждались возможные пути решения ситуации вокруг Украины.

Песков отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен. "В том числе и на саммите Россия - Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге", - добавил он. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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