Песков считает, что часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована

Представитель Кремля отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Предложения африканских стран по урегулированию на Украине содержат идеи, которые вполне могут быть реализованы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться", - сказал он.

В субботу у президента РФ Владимира Путина состоялись переговоры с представителями семи африканских государств, где обсуждались возможные пути решения ситуации вокруг Украины.

Песков отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен. "В том числе и на саммите Россия - Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге", - добавил он.