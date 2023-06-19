19 июня, 09:31,
обновлено 19 июня, 09:36

Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства примет Андрея Никитина с докладом в Кремле

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, примет с докладом губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него [президента] будет на докладе губернатор Новгородской области Андрей Никитин", - сказал он журналистам.

Песков уточнил, что постоянная составная часть рабочего графика Путина - его работа с регионами.

По словам пресс-секретаря, в понедельник у президента не запланировано крупных публичных мероприятий, он проведет несколько "рутинных бесед и совещаний". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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