Песков указал на проблемы безопасности для представителей ООН на левом берегу Днепра

Представитель Кремля отметил регулярные обстрелы и провокации

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Доступ представителей ООН на территории, пострадавшие от последствий разрушения Каховской ГЭС, небезопасен из-за продолжающихся обстрелов украинской стороной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там (с украинской стороны - прим. ТАСС) постоянные обстрелы идут, постоянные провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди, поэтому здесь это все очень сложно - очень сложно обеспечить им безопасность", - сказал представитель Кремля, объясняя трудности для представителей ООН с посещением районов на левом берегу Днепра. Он добавил, что есть и "другие нюансы".

На просьбу прокомментировать заявление координатора ООН по гуманитарным вопросам на Украине Дениса Брауна о получении доступа к пострадавшим от последствия разрушения Каховской ГЭС районам Песков признался, что не знает точно всех нюансов. "Там же очень много вопросов: как переходить, где линия соприкосновения, обеспечение безопасности", - пояснил он.

В воскресенье было распространено заявление Брауна о том, что ООН продолжит добиваться доступа к пострадавшим районам, которые находятся под контролем РФ.