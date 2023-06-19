В ЦИК готовы рассмотреть появление в комиссии постоянного представителя от ОП РФ

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что за последние три года наблюдателей на выборах от ОП насчитывается более 300 тыс. человек

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Центризбирком России готов рассмотреть появление в комиссии постоянного представителя от Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом в понедельник на итоговом пленарном заседании седьмого состава ОП РФ заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"За последние три года наблюдателей на выборах от ОП насчитывается более 300 тыс. человек. Вряд ли кто-нибудь может похвалиться таким плотным взаимодействием с ЦИК. Очень важно, что оценка [наблюдателей ОП РФ] объективная и профессиональная", - сказал Булаев.

Также зампред ЦИК рассказал о намерении комиссии расширить сотрудничество с ОП РФ. "На заседании (с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - прим. ТАСС) президент РФ дал поручение подумать над тем, как расширить нашу систему взаимоотношений. В ЦИК мы подготовили необходимые предложения в наш регламент. Если у вас будет добрая воля, то мы готовы ввести новые институты - институт постоянных представителей федеральной Общественной палаты в ЦИК РФ и представителей региональных общественных палат в областных и краевых избирательных комиссиях", - добавил он.