Замглавы МЭР считает, что возврат отношений РФ и Европы на значимые позиции займет 5-6 лет

Владимир Ильичев отметил, что возврата к прежнему уровню может вообще не случиться, так как "слишком многое было разрушено"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Отношения России и европейских стран еще как минимум 5-6 лет не выйдут на значимые позиции, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев в интервью RT в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как отметил Ильичев, в текущих условиях возобновление сотрудничества РФ и Европы невозможно. "Когда-нибудь, думаю, сотрудничество возобновится в любом случае, потому что географию еще никто не отменял. У нас долгая история отношений с европейскими странами, и она была не всегда простой. Так что сотрудничество возобновится, но при условии, что Европа сама будет к этому готова. Когда это может произойти? Я думаю, что на это уйдет продолжительный период времени. Еще минимум 5-6 лет наше взаимодействие не выйдет на какие-то значимые позиции", - сказал замминистра.

По его мнению, возврата к прежнему уровню отношений может вообще не случиться, так как "слишком многое было разрушено". "Проблема даже не в разрушении институтов, средств платежей и так далее, - пояснил Ильичев. - Это в первую очередь вопрос подорванного доверия. Те принципы, в которых нас так долго убеждала Европа, она сама же, по сути дела, и разрушила".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступал информационным партнером мероприятия.